В Серафимо-Дивеевском монастыре коронавирус обнаружили у 48 монахинь

Сегодня, 16:01

Анна Морозова

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В Серафимо-Дивеевском монастыре коронавирус обнаружили у 48 монахинь

В женском Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, который является четвертым по значимости (после Иверии, Афона и Киево-Печерской Лавры), выявлена вспышка коронавирусной инфекции. Коронавирус был обнаружен у 48 монахинь.

Свято-Дивеевский монастырь находится в селе Дивеево в Нижнегородской области. Верующие считают монастырь землей, которая находится под особым покровительством Богородицы. В соборе хранятся мощи преподобного Серафима Саровского.

С 25 апреля Дивеевский монастырь закрыт на карантин по предписанию Роспотребнадзора. До 30 апреля прихожане не будут посещать монастырь. Заболевшие духовницы находятся на изоляции в обители. Въезд в село Дивеево ограничен.

Монахини находятся в лечебном учреждении, которое относится к Федеральному медико-биологическому агентству. В этом медицинском центре пациенткам оказывается квалифицированная медицинская помощь. В медучреждение имеется все современное необходимое для лечения оборудование.

По состоянию на 26 апреля в России выявлено 80 949 случаев коронавируса. 6767 человек вылечились, 747 человек скончались. За последние сутки в стране зафиксировано рекордное число случаев с начала эпидемии - 6361.

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