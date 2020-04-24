От лекарства против коронавируса умерли четыре человека во Франции

Сегодня, 12:57

Анна Морозова

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От лекарства против коронавируса умерли четыре человека во Франции

Во Франции возросло количество неблагоприятных последствий из-за применения лекарственных препаратов против коронавируса. Большинство из них протекают довольно тяжело.

Агентство лекарственных средств сообщает, что был зафиксирован 321 случай возникновения негативных реакций от препаратов. В частности, неблагоприятные эффекты наблюдались от гидрохлорохина или комбинации гидрохлорохина с азитромицином. Также выявлены осложнения, вызанные приемом препарата Kaletra.

От неблагоприятного воздействия гидрохлорохина во французских больницах умерли уже четыре человека. Генеральный директор ANSM Доминик Мартен предполагает, что у больных COVID-19 cерьезно страдает сердечно-сосудистая система. Поэтому лекарста тяжело переносятся.

По состоянию на 25 апреля во Франции выявлено более 124 тысячи человек, заразившихся коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России разъяснило решение Кабмина по поводу применения медицинскими организациями гидроксихлорохина в терапии коронавируса.  В ведомстве сообщили, что во время изготовления китайского препарата применяется идентичная по качеству «активная фармацевтическая субстанция».

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