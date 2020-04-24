Около 1% населения планеты может погибнуть от коронавируса

Итальянские эксперты сделали вывод, что около 1% населения Земли могут умереть от коронавируса. Маттео Парадизи и Джанлука Ринальди изучили статистические данные заболеваемости и смертности в Ломбардии. Они вычислили, что в период с 21 февраля до 31 марта в регионе от коронавируса скончались 341 человек. Это в пять раз превышает обычный показатель смертности за предыдущие годы.

Проанализировав статистику, ученые пришли к выводу, что показатель смертности от коронавируса составляет около 1,29%, а среди людей старше 60 лет смертность достигает 4,25%.

Примечательно, что данные, полученные итальянскими исследователями, полностью совпали со статистикой заболеваемости на круизном лайнере Diamond Princess. Там коронавирусом заразились 712 человек, 13 пассажиров умерли. Отмечается, что большинство пассажиров лайнера - это люди пожилого возраста.