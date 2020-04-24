Доктор Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Сегодня, 11:48

Анна Лисова

0

Image 16+
Доктор Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram снова посвятил пост коронавирусу нового типа, передает РИА Новости. В этот раз он объяснил, как происходит заражение. 

По его словам, вирус поражает не всегда, поскольку необходима определенная «инфицирующая доза». Чтобы человек заразился, необходимо определенное количество вирусов, которые попадают на слизистые оболочки дыхательных путей или конъюнктиву глаза человека.

«Иначе говоря, имеется некое минимальное количество вирусов, способное вызвать заболевание, и это количество получило название «инфицирующая доза», - подчеркнул Комаровский. 

Также он рассказал, что для каждого человека эта доза отличается. Все зависит от свойств самого вируса, способа заражения, наличия у организма предшествующего опыта встреч с этим вирусом. Если говорить о коронавирусе, вызывающем COVID-19, то достаточно его для инфицирования небольшого количества. 

Если человек получает одну «инфицирующую дозу», то, скорее всего, он перенесет болезнь легко или бессимптомно. 

 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Онищенко рассказал о влиянии солнечного света на коронавирус

Вчера, 11:31

В США расширили список симптомов коронавируса

Вчера, 10:27

Переболевший коронавирусом россиянин раскрыл подробности лечения в «Склифе»

Вчера, 09:42

Пациентка с COVID-19 рассказала о лечении плазмой

Вчера, 08:33

Вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса ожидают в России

24-04-2020, 20:01

Вирусолог обозначил вероятные сроки окончания COVID-19

24-04-2020, 16:52

В Петербурге для пациентов с коронавирусом подготовят около 5500 коек

24-04-2020, 16:11

Медики узнали, почему коронавирус опасен для людей с диабетом

24-04-2020, 15:29

Врачи из США рассказали о новом симптоме COVID-19

24-04-2020, 14:04

В Минздраве рассказали о лечении коронавируса у беременных

24-04-2020, 13:02

В Минздраве РФ сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

24-04-2020, 09:28

Биолог рассказала о перспективах человечества как вида после пандемии коронавируса

24-04-2020, 09:14

Ученые рассказали, передается ли коронавирус половым путем

24-04-2020, 08:51

Коронавирус может долго сохраняться в глазах

23-04-2020, 22:46

В Роспотребнадзор заявили, что дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом

23-04-2020, 22:43

В московской клинике врачи начали применять новый способ лечения COVID-19

23-04-2020, 13:42

Ростовский инфекционист назвал COVID-19 совершенно новым заболеванием

23-04-2020, 13:20

Вылечившаяся от коронавируса петербурженка рассказала о симптомах болезни

23-04-2020, 11:31

Deusche Bank оценил шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории

23-04-2020, 10:55

Роскачество объяснило, как определить степень защиты маски

23-04-2020, 08:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров