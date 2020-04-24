Доктор Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram снова посвятил пост коронавирусу нового типа, передает РИА Новости . В этот раз он объяснил, как происходит заражение.

По его словам, вирус поражает не всегда, поскольку необходима определенная «инфицирующая доза». Чтобы человек заразился, необходимо определенное количество вирусов, которые попадают на слизистые оболочки дыхательных путей или конъюнктиву глаза человека.

«Иначе говоря, имеется некое минимальное количество вирусов, способное вызвать заболевание, и это количество получило название «инфицирующая доза», - подчеркнул Комаровский.

Также он рассказал, что для каждого человека эта доза отличается. Все зависит от свойств самого вируса, способа заражения, наличия у организма предшествующего опыта встреч с этим вирусом. Если говорить о коронавирусе, вызывающем COVID-19, то достаточно его для инфицирования небольшого количества.

Если человек получает одну «инфицирующую дозу», то, скорее всего, он перенесет болезнь легко или бессимптомно.