Итальянские ученые пересмотрели данные о смертности от коронавируса

Общая летальность от коронавируса составляет 1,29%. Об этом сообщили итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи

По их мнению, показатель смертности в разных возрастных группах отличается. К примеру, среди граждан до 60 лет летальность составляет 0,05%, а для людей старше 60 лет — 4,25%.

Ученые проанализировали статистику за 40 дней в десяти населенных пунктах Италии и сравнили данные со статистикой смертности за несколько последних лет. В итоге они выяснили, что при введении в стране карантина смертность в пять раз превышала показатели прошлых лет. Как заметили ученые, в начале апреля смертность не отличалась от привычных значений. Таким образом, итальянские специалисты сделали вывод о том, что введение карантинных мер для борьбы с COVID-19 дает эффект, пишет News.ru .

По данным министерства здравоохранения Италии, в стране коронавирусом заболели 193 тысячи человек, 26 тысяч из них скончались.

Отметим, по данным Роспотребнадзора, в России смертность от коронавируса составляет менее 1%. При этом Россия, может быть, единственной страной, где у половины заболевших нет симптомов.