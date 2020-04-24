Главврач московской больницы рассказала, почему погибают подключенные к ИВЛ пациенты

Марьяна Лысенко, главврач московской больницы, где лечатся люди с тяжелой формой коронавируса, заявила, что утверждения американских ученых о том, что 88% инфицированных умирают после подключения к аппаратам ИВЛ, далеки от действительности. Наряду с этим руководитель московской городской клинической больницы №52 сообщила, что в стационаре сейчас находятся 62 пациента, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Она также сказала, что статистики, которую приводят американские эксперты, в России нет.

При этом врач подчеркнула, что в начале лечения пациентов действительно была отмечена эта тенденция. Но дело в том, что нужно рассматривать комбинации методик, заметила доктор. Лысенко сказала, что в московском Центре ЭКМО используют методику экстракорпоральной мембранной оксигенации для этих пациентов. Врач также заявила, что в России пошли по пути недопущения перехода пациентов в состояние, при котором применяется искусственная вентиляция легких. Вместо этого российские врачи стараются предотвратить цитокиновый шторм и использовать комбинации разных препаратов — это решается через консилиум, пишет ФАН .

Напомним, в России количество зараженных достигло 74 588 человек.