Число умерших с коронавирусом в Беларуси достигло 67 человек

Сегодня, 18:15

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Число умерших с коронавирусом в Беларуси достигло 67 человек

За сутки в Беларуси выявлено 817 заболевших на COVID-19 человек, а общее количество инфицированных составляет 9590 - с начала пандемии это максимальный прирост заболевания в республике. Умерли 67 человек. У всех погибших обнаружены хронические заболевания. Всего в Беларуси сделали 139295 тестов на COVID-19, сообщил Минздрав. По сведениям на 25 апреля выздоровели 1573 пациента.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на распространение коронавируса, отправился на субботник сажать сосны. Вопреки рекомендациям ВОЗ, мероприятие было проведено.

Ранее Лукашенко раскритиковал методы Западной Европы в борьбе с пандемией. С его слов, карантин ослабляет иммунную систему человека и расшатывает психическое здоровье, вследствие чего люди более уязвимы к вирусу.

11 апреля Всемирная Организация Здравоохранения призвала Беларусь усилить карантинные меры.

"Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию", - сообщил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О"Коннор.
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