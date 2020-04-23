В США рассказали, почему коронавирус «предпочитает» афроамериканцев

Сегодня, 17:42

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В США рассказали, почему коронавирус «предпочитает» афроамериканцев

Примерно треть всех заболевших коронавирусной инфекцией в США – афроамериканцы.

Covid-19 в народе прозвали «великим уравнителем», который не видит разницы между богатыми и бедными. Но в то же время вирус отличается своими «предпочтениями». Например, в США среди чернокожего населения процент заражения гораздо выше, чем среди белых жителей.

Это признал и Президент Штатов Дональд Трамп: «Мы активно работаем над проблемой усиленного воздействия – и это реальная проблема, которая очень сильно отражается в наших данных – на афроамериканское сообщество».

По опубликованным данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, 30% заразившихся Covid-19 в США – афроамериканцы, при том, что сами темнокожие составляют всего около 13% от общего населения страны. К тому же подчеркивается, что эта информация неполная.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, где наряду с афроамериканцами «корона» сильно подкосила ряды испаноязычного сообщества, вызвав среди них 34% от всех летальных случаев в городе, озадачился вопросом такого неравенства. Чиновник пообещал в этих слоях общества существенно увеличить тестирование людей и исследование результатов.

Подобная проблема в ряде других американских городов еще более удручает. Корень зла этого кроется в сохраняющейся в Соединенных Штатах проблеме неравенства. Среднестатистические данные говорят, что афроамериканцы в большинстве своем трудятся в сфере услуг и по сравнению с остальными американцами реже являются владельцами автомобиля и недвижимости. Это способствует тому, что чернокожие американцы имеют больше тесных контактов с соотечественниками. К тому же с большой долей вероятности чернокожие чаще остальных страдают от сопутствующих заболеваний – здесь виновники сегрегация и концентрированная бедность, анализирует американский журналист Джамел Буи.

Официальная статистика США подтверждает его мысли. Так, практически каждый пятый чернокожий американец в силу бедности не может показаться врачу. Почти 40% афроамериканцев в США больше предрасположены к смерти в молодом возрасте от различных причин. Половина предрасположена к болезням сердца больше, чем белые.

Профессор Мичиганского Университета Арлин Джеронимус считает, что вызванный стрессом износ, воздействие токсинов, недосыпание и расовая дискриминация очень часто становятся причиной ускоренного старения. А это, в свою очередь, делает коронавирусную инфекцию более разрушительной для афроамериканского населения США.

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