Найдена связь между наследственностью и восприимчивостью к коронавирусу

Британские ученые выяснили, что наследственность имеет влияние на восприимчивость человека к COVID-19. Это говорит о том, что у одних коронавирус протекает бессимптомно, у других просматривается головокружение, а у третьих - кашель и першение в горле.

Опираясь на исследования,чаще всего генетические факторы определяют заражение человека тем или другим вирусом, а также реакцию его организма на инфекцию. Симптомы же могут быть у каждого индивидуальными.

Учеными был проведен эксперимент, в котором приняли участие 728 пар близнецов, 87% из них - женщины. Удалось выяснить, что наследственность в основном проявила себя во время лихорадки, усталости, одышки, потери обоняния и диареи. Но она не повлияла на кашель, охриплость голоса, боли в груди и животе.

По словам ученых, исходя из данных, полученных во время эксперимента, в дальнейшем их результаты можно будет использовать для выявления людей с наибольшим риском смерти.