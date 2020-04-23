Александр Мясников сравнил число жертв коронавируса и других инфекций

Сегодня, 16:31

Александр Зуев

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Александр Мясников сравнил число жертв коронавируса и других инфекций

Доктор Александр Мясников сравнил смертность от известных инфекций и от коронавируса. Также он сделал вывод: от коронавируса избавиться быстро нельзя, поэтому человечеству придется с ним жить.

От коронавируса уже скончались 195 тысяч человек, напомнил доктор. Для сравнения он упомянул, что от столбняка всего скончались 89 тысяч, от кори - 140 тысяч.  К тому же количество жертв от коронавируса будет больше, предположил доктор. Также Мясников упомянул, что от гепатита Б умерло 650 тысяч человек, от ротавируса - 800 тысяч, от пневмококка 2-2,5 млн, от туберкулеза в год гибнут до 1,5 млн человек, а от гриппа 650 тыс. – 1 млн человек. При этом он заметил, что от всех этих болезней есть вакцины, а от коронавируса нет.

Также доктор подчеркнул, что вакцинация необходима для коллективного иммунитета, а не индивидуальной защиты. Он привел в качестве примера ситуацию с испанским гриппом в начале XX века. От него скончались около 100 млн человек. Но «испанка» - это тот самый грипп H1N1, которым болеют и сегодня, а также умирают от него десятки и даже сотни тысяч человек, сообщил Мясников. Он также добавил, что люди с ослабленным здоровьем будут всегда умирать.

Мясников считает, что вакцина от коронавирусе со временем появится, но некоторые будут отказываться вакцинироваться, пишет Московский Комсомолец.

Отметим, что за последние сутки в России зафиксировано 5966 новых случаев коронавируса.

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