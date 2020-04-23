Cамодельные двухслойные маски задерживают до 99% частиц аэрозолей

Сегодня, 15:13

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Cамодельные двухслойные маски задерживают до 99% частиц аэрозолей

Физиками из США было выяснено, что двухслойные маски из хлопчатобумажной и шелковой ткани задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей. По своей эффективности они ничем не уступают респираторам класса №95, которые были предложены медикам из США.

Если маски отсутствуют в аптеках, то их можно сшить. По словам ученых из Центра по контролю профилактики заболеваний США, комбинация хлопка и натурального шелка или шифона эффективно фильтрует частицы аэрозоля.

Отмечается, что SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, в основном распространяется воздушно-капельным путем. Эти частицы имеют разные размеры и самые маленькие из них называются аэрозолями. Между волокнами ткани они легко проскальзывают сквозь отверстия. Исходя из этого ставится под сомнение польза масок, если они не способны предотвратить распространение заболевания. Ученые вместе с инженерами из университета Чикаго отследили способность разных тканей в комбинации или по отдельности отфильтровывать аэрозоли. Исследователи измерили размер и количество частиц в воздухе до и после прохождения сквозь ткань.

Было замечено, что один слой хлопковой ткани в сочетании с двумя слоями шифона отфильтровал от 80 до 99% аэрозоля. Подобные результаты дали также натуральный шелк и фланель. Эксперты подчеркнули, что плотно сплетенные ткани, такие как хлопок, выступают в роли механического барьера для частиц, а натуральный шелк и шифон выступают в роли электростатического барьера, так как удерживают статический заряд.

Хоть ношение маски практически не защищает человека от COVID-19, но она снижает возможность заражения им других людей. Ведь 60% инфицированных не чувствовали симптомов, хотя были заражены коронавирусом.

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