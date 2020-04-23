В ГКБ Буянова пояснили алгоритм приема пациентов

Сегодня, 14:24

Ольга Громова

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В ГКБ Буянова пояснили алгоритм приема пациентов

Прием пациентов в ГКБ Буянова осуществляется по четкому проработанному алгоритму. В приемном отделении у пациентов в обязательном порядке проверяют температуру тела и насыщение крови кислородом. Об этом поведал главврач больницы Александр Саликов.

«К нам поступают больные с экстренными заболеваниями, и помимо этого у них могут быть и ковидные проявления, либо без проявлений. У нас разработан очень четкий алгоритм по приему пациентов. Чтобы сократить риск заболевания коронавирусом, мы в приемном отделении у всех пациентов проводим обязательную термометрию, определяем насыщение крови кислородом», - поведал главврач в интервью РИА Новости.

По его словам, пациентов с нормальными показателями медики помещают в так называемую чистую зону. На следующем этапе с ними уже работают профильные врачи.

В случае, когда показатели отличаются от нормы, такого больного размещают в специальные боксы. Уже там человека начинает осматривать врач. Кроме того, в обязательном порядке делается компьютерная томография грудной клетки.

Дальше медики ориентируются на полученные результаты. Если речь идет о вирусной пневмонии, пациента переводят в специализированный стационар. 

Ранее сообщалось, что в США расширили список симптомов коронавируса. К повышенной температуре, кашле и одышке присоединили головные и мышечные боли, утрату обоняния и вкуса, боли в горле.

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