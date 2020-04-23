Онищенко рассказал о влиянии солнечного света на коронавирус

Сегодня, 11:31

Ольга Громова

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Онищенко рассказал о влиянии солнечного света на коронавирус

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что коронавирус боится тепла и гибнет при воздействии на него прямого солнечного света.

«Они все правильно говорят. Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное – ультрафиолет», - заявил Онищенко в эфире Национальной службы новостей.

Он напомнил, что летом в наших широтах прибегают к проведению ультрафиолетовой дезинфекции помещений, поскольку она убивает вирусы.

Геннадий Онищенко надеется, что на майские праздники будет хорошая погода - теплая и солнечная.

«Она бы нам здорово помогла», - резюмировал он.

Ранее и. о. заместителя министра внутренней безопасности по науке и технологиям США Уильям Брайан сообщил, что коронавирус погибает при теплой погоде и высокой влажности. Так, при температуре 21??24?С и 20-процентной влажности на это необходимо 18 часов. В случае, когда влажность вырастет до 80%, он погибнет через 6 часов, а при таких же условиях и под воздействием прямых солнечных лучей - за две минуты.


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