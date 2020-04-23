Переболевший коронавирусом россиянин раскрыл подробности лечения в «Склифе»

Сегодня, 09:42

Анна Лисова

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Переболевший коронавирусом россиянин раскрыл подробности лечения в «Склифе»

Своей историей борьбы с коронавирусной инфекцией решил поделиться 35-летний Александр Саломасов. 

В беседе с журналистами издания «Московский комсомолец» он подробно рассказал о том, как проходило его лечение. 

Высокая температура у Саломасова проявилась 27 марта. Он обратился в скорую помощь, и прибывшая к  нему бригада, взяв анализ, порекомендовала обратиться в местную поликлинику. Поскольку с ним никто не связался в течение нескольких суток, то Саломасов решил, что его тест на коронавирус отрицательный. 

Но состояние больного не улучшалось, а у одного из знакомых нашли коронавирус. В итоге медики во время повторного вызова решили Александра госпитализировать. Он попал в ННИ им. Склифосовского. Там ему сделали компьютерную томографию, повторно протестировали на COVID-19, диагностировали двустороннюю пневмонию и нашли коронавирус.

«С лекарствами, антисептиками в палате, водой и другим вообще никаких проблем не возникало», — рассказал Саломасов. 

Он отметил, что врачи, которые его лечили, были обеспечены средствами индивидуальной защиты. К пациентам приходили не только лечащие врачи, специалисты других направлений и даже руководитель больницы. Если кому-то из пациентов становилось хуже, то возле него постоянно были медработники, пока не удавалось добиться улучшения. 

По словам Саломасова, он не входил в группу риска по коронавирусу, но все же заразился. Перенести болезнь в относительно легкой форме, считает мужчина, ему удалось благодаря тому, что он следил за своей физической формой. 

 

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