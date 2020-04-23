Пациентка с COVID-19 рассказала о лечении плазмой

Сегодня, 08:33

Анна Лисова

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Пациентка с COVID-19 рассказала о лечении плазмой

В России пациентов с COVID-19 начали лечить от коронавирусной инфекции плазмой крови. 

О том, что происходит с организмом после такого лечения, рассказала пациентка московской больницы N52 Полина Кривенцева, передает портал Вести.Ру. Она призналась, что после того как  закончилась процедура переливания плазмы крови, ее состояние здоровья улучшилось. 

«Мой опыт говорит о том, что это похоже на чудо. Вирусные симптомы у меня прекратились на следующий день после процедуры: прошла температура и тяжелая слабость. Остались только симптомы пневмонии, которые мне сейчас долечивают», - отметила пациентка. 

По ее словам, она неделю находилась в больнице и лечение ей плохо помогало. Поэтому когда пациентке предложили переливание плазмы, она не сомневалась, соглашаясь на этот метод лечения. 

Девушке единовременно перелили два пакета плазмы, один за другим. И после этого состояние здоровья начало улучшаться  с каждым днем. Кривенцева считает, что повторный тест подтвердит отсутствие коронавируса в ее организме. 

Отметим, метод переливания плазмы крови в борьбе с COVID-19 врачи московской ГКБ начали применять одними из первых в стране. Они отмечают, что этот метод позволяет добиться устойчивого улучшения состояния здоровья у многих пациентов. 

 

 

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