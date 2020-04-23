Пациентка с COVID-19 рассказала о лечении плазмой

В России пациентов с COVID-19 начали лечить от коронавирусной инфекции плазмой крови.

О том, что происходит с организмом после такого лечения, рассказала пациентка московской больницы N52 Полина Кривенцева, передает портал Вести.Ру . Она призналась, что после того как закончилась процедура переливания плазмы крови, ее состояние здоровья улучшилось.

«Мой опыт говорит о том, что это похоже на чудо. Вирусные симптомы у меня прекратились на следующий день после процедуры: прошла температура и тяжелая слабость. Остались только симптомы пневмонии, которые мне сейчас долечивают», - отметила пациентка.

По ее словам, она неделю находилась в больнице и лечение ей плохо помогало. Поэтому когда пациентке предложили переливание плазмы, она не сомневалась, соглашаясь на этот метод лечения.

Девушке единовременно перелили два пакета плазмы, один за другим. И после этого состояние здоровья начало улучшаться с каждым днем. Кривенцева считает, что повторный тест подтвердит отсутствие коронавируса в ее организме.

Отметим, метод переливания плазмы крови в борьбе с COVID-19 врачи московской ГКБ начали применять одними из первых в стране. Они отмечают, что этот метод позволяет добиться устойчивого улучшения состояния здоровья у многих пациентов.