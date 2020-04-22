Вирусолог обозначил вероятные сроки окончания COVID-19

Пандемия коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, может завершиться спустя 6-7 месяцев после того, как были зарегистрированы первые случаи заболевания. Вероятные сроки обозначил руководитель отдела арбовирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко. Специалист напомним, что эпидемии двух других коронавирусных инфекций - SARS и MERS - финишировали примерно через шесть-семь месяцев после начала вспышки.

Ученый допускает, что ситуация с SARS-CoV-2 может получить развитие по аналогичному сценарию, передает «Российская газета». Александр Бутенко при этом отметил куда больший потенциал нового коронавируса при передаче от больных здоровым. Эксперт также допускает, что глобальная пандемия коронавируса может завершиться еще до того, как появится спасительная вакцина. К слову, с вирусами SARS и MERS именно так и произошло.

Напомним, ученые Великобритании и Германии уже приступили к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса. В то же время противовирусный препарат Ремдесивир, который рассматривался как средство для лечения коронавируса, клинические испытания провалил.