В Петербурге для пациентов с коронавирусом подготовят около 5500 коек

Сегодня, 16:11

Александр Зуев

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В Петербурге для пациентов с коронавирусом подготовят около 5500 коек

В Петербурге будет увеличен коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, до 28 апреля в Санкт-Петербурге будут развернуты 5483 койки для лечения пациентов в тяжелой и средней степени заболевания в 14 больницах.

Заметим, что для лечения больных с легкой формой заболевания в городе также разворачивают инфекционные отделения на 1950 коек для тех, у кого нет возможности лечиться дома. Их разместят в других медучреждениях на случай развития самого худшего сценария.

В частности. в пансионате «Заря» подготовлены 600 коек, в инфекционном отделении Горбольницы №20 - 350 коек и в одном из павильонов «Ленэкспо» 1000 мест, пишет P1spb.ru.

Кроме того, власти города зарезервировали 1,936 миллиарда рублей на закупку средств индивидуальной защиты. Но, как сообщил Беглов, город испытывает дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что врачей из госпиталя для ветеранов отправят лечить пациентов с коронавирусом в «Ленэкспо».

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