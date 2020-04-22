Медики узнали, почему коронавирус опасен для людей с диабетом

Сегодня, 15:29

Александр Зуев

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Медики узнали, почему коронавирус опасен для людей с диабетом

В связи с быстрым распространением коронавируса медработники  и ученые отмечают, что у пациентов с диабетом симптомы COVID-19 проходят тяжелее, чем у остальных людей.

Недавно, китайские медики узнали, почему коронавирус опасен для людей, страдающих сахарным диабетом. Известно, что сотрудники Университета Уханя зафиксировали высокий уровень риска летального исхода при коронавирусе, если больной страдает диабетом. Результаты исследования ученые опубликовали в издании Science Advance.

Как пояснили  медики, дело в том, что коронавирус повышает метаболизм глюкозы путем цитокинового шторма. Это усиливает данный процесс посредством выработки большого количества иммунных клеток. Резкое усиление защитной реакции организма сосредотачивается в легких, в связи с чем повышается риск смерти. 

Чтобы доказать наличие рисков при диабете, ученые провели эксперимент на лабораторных мышах. В рамках исследования животные употребляли глюкозамин, повышающий производство цитокинов. Таким образом было установлено, что пациенты с более высоким уровнем глюкозы чаще подвергаются цитокиновому шторму.

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