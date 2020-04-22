Врачи из США рассказали о новом симптоме COVID-19

Ученые из США рассказали о новом симптоме, который они заметили у больных с COVID-19, пишет издание Forbes. Так, у больных с COVID-19 врачи заметили изменение цвета пальцев ног на синий или темно-красный. Инфекционист из Университета Пенсильвании доктор Эббинг Лаутенбах рассказывает, что изменение цвета пальцев обычно сопровождается жжением и болезненными ощущениями при их касании.

Такой симптом при COVID-19 врачи заметили только у больных с тяжелым воспалительным поражением у легких, а также у детей и молодых пациентов, которые переносят заболевание бессимптомно. При болезни средней тяжести этот симптом не проявлялся. Как считает доктор Лаутенбах, посинение пальцев может быть следствием локализованной воспалительной реакцией на инфекцию. Но также оно может возникать из-за закупорки сосудов.

Теперь специалистам предстоит выяснить точную причину изменения цвета пальцев ног при COVID-19. Пока исследования на эту тему еще не проводились. Но, как отмечают эксперты, подобные симптомы ранее наблюдались у больных с вирусной пневмонией или тяжелой формой гриппа.