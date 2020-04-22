В Минздраве рассказали о лечении коронавируса у беременных

Министерство здравоохранения России озвучило рекомендации касательно лечения коронавируса у беременных женщин. Так, в ведомстве отметили, что при легкой форме коронавируса беременные могут лечиться дома, но лечение обязательно должно проходить под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога женской консультации, пишет Вечерняя Москва .

В рекомендации Минздрава указано, что такая форма лечения допустима только если есть возможность отслеживать состояние пациентки без ущерба для ее семьи и с учетом решения логистических вопросов. Но в случае среднетяжелой или тяжелой формы болезни, лечиться беременные должны исключительно в больнице.

Также в Минздраве подчеркнули, что противомалярийные препараты противопоказаны для лечения коронавируса во время беременности.

«Этиотропное лечение COVID-19 женщин в период беременности и кормления грудью в настоящее время не разработано», — указано в документе.

Минздрав уточнил, что беременные или родившие женщины в период эпидемии коронавируса будут выписываться из стационара только после того, как будет дважды сделан тест методом ПРЦ на коронавирус с интервалом не менее 1 дня и оба раза результат будет отрицательный.