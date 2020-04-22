В Минздраве РФ сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Сегодня, 09:28

Ольга Громова

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В Минздраве РФ сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Пневмония при коронавирусе

Главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент PАН Сергей Авдеев в беседе с журналистами обратил внимание на то, что коронавирусная пневмония разительно отличается от внебольничной пневмонии, с которой ранее приходилось иметь дело врачам. В интервью «Российской газете» он поведал, что у больных с подтвержденным СОVID-19 наблюдаются совершенно разные степени повреждения легких. При этом клинические проявления абсолютно несхожи.

Авдеев в качестве примера рассказал о пациентах с коронавирусной инфекцией, которые чувствовали себя неплохо. С их стороны не было никаких жалоб, поскольку не наблюдалось симптомов и признаков заболевания. Однако когда эти люди прошли компьютерную томографию, стало понятным, что у них пневмония.

Авдеев в качестве еще одного примера привел ситуацию с круизным лайнером Diamond Princess, на борту которого была вспышка коронавируса. Врач обратил внимание на то, что у 73 процентов заболевших, у которых коронавирус был подтвержден лабораторно, симптомов заболевания вообще не было. Но у 54 процентов этих бессимптомных больных компьютерная томография показала серьезные изменения в легких, указывающие на пневмонию.

«Мы сегодня столкнулись с фактом возможности развития абсолютно бессимптомных форм пневмоний», - констатирует Сергей Авдеев.

Главный пульмонолог России добавил, что одна из особенностей этой вирусной пневмонии - быстрое прогрессирование, вплоть до развития острого респираторного дистресс-синдрома. Речь о состоянии, которому присуща острая дыхательная недостаточность, требующая перевода пациентов на респираторную поддержку, в том числе на ИВЛ.

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