Биолог рассказала о перспективах человечества как вида после пандемии коронавируса

Сегодня, 09:14

Анна Морозова

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Биолог рассказала о перспективах человечества как вида после пандемии коронавируса

Биолог и участник конференций ООН по защите животных и биоразнообразию Мария Воронцова сообщила, что если человечеству удастся побороть коронавирус, но при этом люди не изменят свою стратегию выживания, то через два года вероятно возникновение новой пандемии. Она отметила, что в мире существует большое разнообразие опасных для человека вирусов и паразитов. Каждый новый инфекционный агент оказывается для человека более агрессивным и убийственным, чем уже известные.

Воронцова утверждает, что человечеству стоит пересмотреть свои стратегии как вида, иначе пандемии будут продолжаться. 

«После этой пандемии мы должны понять, как стоит поддерживать нашу среду обитания», – говорит биолог.

Также она отметила, что человек оказывает огромное воздействие на все земные экосистемы. Так, в результате перемены климата исчезают водоросли ламинарии, являющиеся средой обитания многих беспозвоночных и рыб.

Также рыба ловится тралом, что приводит к гибели глубоководных живых организмов. Интенсивное земледелие и сельское хозяйство приводит к истощению почвы.

Специалист считает, что следует сменить паразитическое существование по отношению к природе на симбиоз, для чего требуется изменить стратегию человечества как вида.

Ранее создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что после пандемии коронавируса в мире произойдет «цивилизационный сдвиг поколений». Предприниматель утверждает, что мир изменится навсегда. 

«От нас зависит, станет ли новый мир лучше предыдущего», – заключил Дуров.
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