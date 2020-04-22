Ученые рассказали, передается ли коронавирус половым путем

Сегодня, 08:51

Александр Зуев

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Ученые рассказали, передается ли коронавирус половым путем
Близость во время коронавируса

В период пандемии коронавируса многие люди часто задают вопрос о том, можно ли заразиться инфекцией половым путем. Недавно ученые из Медицинского университета штата Юта, провели исследование, в ходе которого изучили вопрос о способности коронавируса присутствовать в сперме или яичках мужчин. В исследовании участвовали мужчины из Китая, переболевшие коронавирусом. Все они перенесли болезнь в легкой форме, а с момента их выздоровления прошел месяц.

В итоге ученые выяснили, что никаких признаков присутствия коронавируса ни в яичках, ни в сперме нет. Правда, исследование не было объемным, поэтому утверждать о невозможности заражения коронавирусом половым путем пока рано. Но исследователи убеждены в том, что вероятность заражения через половой контакт ничтожно мала.

Как отметил ведущий автор исследования, специалист по урологии и мужской фертильности Джеймс М. Хоталинг, если бы Covid-19 передавался половым путем, это имело бы серьезные последствия для профилактики заболеваний и могло бы повлиять на репродуктивное здоровье людей. По мнению эксперта, факт того, что Covid-19 не был найден в сперме или яичках, является важным открытием.

Однако стоит заметить, что в период пандемии от сексуальных контактов лучше воздержаться, так как, несмотря на то, что в сперме вирус не был обнаружен, ученые отмечают, что тесный контакт партнеров может привести к заражению, поскольку вирус респираторный.

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