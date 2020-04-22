Коронавирус может долго сохраняться в глазах

Вчера, 22:46

Александр Зуев

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Коронавирус может долго сохраняться в глазах

Как оказалось, коронавирус живет на слизистой глаз минимум неделю после того, как перестает выявляться на слизистой носа. Об этом заявили итальянские ученые. Они отмечают, что глаза пациентов с коронавирусом — источник инфекции, поэтому ученые призывают офтальмологов быть осторожными. Известно, что в Италии в глазах пожилой пациентки после лечения нашли частицы инфекции.

По слова врачей, РНК коронавируса сохраняется на слизистой глаз длительное время после того, как анализ на него показывает отрицательный результат. То есть, коронавирус может выжить в глазах даже после удаления его из дыхательной системы. Заражение может произойти, когда больной человек чихает или кашляет рядом со здоровым. Капли влаги падают на глаза здорового человека, после чего вирус перемещается по дыхательным путям в легкие.

Подчеркнем, что научная работа специалистов из Национального института инфекционных болезней Ладзаро Спаллланцани была опубликована в журнале Annals of Internal Medicine. Авторы статьи уверены, что передача вируса от человека к человеку может происходить не только при чихании и кашле, но и посредством других биологических жидкостей. Ученые уточняют, что во время эпидемии атипичной пневмонии контакт с глазами пациентов повышал риски заражения среди медработников, пишет Газета.Ru.

В условиях вспышки инфекции должны быть осторожными люди, носящие глазные линзы, считают ученые.

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