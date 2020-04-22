В Роспотребнадзор заявили, что дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом

Профессор Александр Горелов, являющийся замглавой Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, заявляет, что дети с COVID-19 опаснее взрослых, поскольку дольше по времени способны являться источником заразы.

По его словам, вирусная инфекция переносится детьми легко, при этом сами дети еще длительное время способны заразить «короной» окружающих. Вирус у них, проделав путь от верхних дыхательных путей, еще несколько дней выделяется с экскрементами. Другими словами, «возможна реализация фекально-орального пути передачи» - объясняет А. Горелов.

Накануне завотделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Суворов отметил, что частое проветривание жилых помещений меняет состав воздуха в них. А это является важным фактором в борьбе с пандемией.