В московской клинике врачи начали применять новый способ лечения COVID-19

В Москве врачи начали изучать применение новой методики лечения коронавирусной инфекции. Как рассказал директор института имени Склифосовского Сергей Петриков, эта методика основана на использовании смеси гелия с кислородом. Если удастся получить хорошие результаты при ее применении, то она сможет стать альтернативой ИВЛ, сообщает Эхо Москвы .

Эффективность применения гелия в лечении острых легочных заболеваний объясняется особым свойством этого газа. Гелий способен нормализовать газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. По мнению авторов методики, гелий способен предотвратить кислородное голодание, что важно для профилактики осложнений при коронавирусной инфекции.

Так, при терапии гелием пациент в течение 15 минут будет дышать подогретым до 92 градусов оксидом гелия. За счет этого удастся увеличить всасывание кислорода через альвеолярную мембрану. Такая терапия позволяет снизить сопротивление дыхательных путей, расслабляя гладкую мускулатуру и способствуя большему насыщению крови кислородом.

По словам авторов методики, лечение гелием можно сравнить с посещением сауны. Для проведения терапии гелием создан специальный аппарат, интерес к которому уже проявили ученые и медики из США, Франции и ряда других стран.