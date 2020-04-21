В московской клинике врачи начали применять новый способ лечения COVID-19

Сегодня, 13:42

Анна Лисова

0

Image 16+
В московской клинике врачи начали применять новый способ лечения COVID-19
Эпидемия коронавируса

В Москве врачи начали изучать применение новой методики лечения коронавирусной инфекции. Как рассказал директор института имени Склифосовского Сергей Петриков, эта методика основана на использовании смеси гелия с кислородом. Если удастся получить хорошие результаты при ее применении, то она сможет стать альтернативой ИВЛ, сообщает Эхо Москвы.

Эффективность применения гелия в лечении острых легочных заболеваний объясняется особым свойством этого газа. Гелий способен нормализовать газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. По мнению авторов методики, гелий способен предотвратить кислородное голодание, что важно для профилактики осложнений при коронавирусной инфекции.

Так, при терапии гелием пациент в течение 15 минут будет дышать подогретым до 92 градусов оксидом гелия. За счет этого удастся увеличить всасывание кислорода через альвеолярную мембрану. Такая терапия позволяет снизить сопротивление дыхательных путей, расслабляя гладкую мускулатуру и способствуя большему насыщению крови кислородом.

По словам авторов методики, лечение гелием можно сравнить с посещением сауны. Для проведения терапии гелием создан специальный аппарат, интерес к которому уже проявили ученые и медики из США, Франции и ряда других стран.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Назван способ сдержать распространение в России коронавируса

Вчера, 20:56

Назван еще один способ распространения коронавируса

Вчера, 17:52

В Германии и Швейцарии обнародовали результаты вскрытия болевших коронавирусом

Вчера, 17:01

ВОЗ заявил о ранней стадии пандемии коронавируса в мире

Вчера, 16:40

Петербургские врачи рассказали о симптомах легкого и тяжелого коронавируса

Вчера, 14:52

В ВОЗ сообщили об особенностях регистрации смерти от COVID-19

Вчера, 13:19

В Брянской области во всех домах-интернатах ввели карантин

21-04-2020, 20:09

Глава ВОЗ предсказал серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

21-04-2020, 14:05

У людей с ВИЧ нашли преимущество во время пандемии коронавируса

21-04-2020, 13:57

Ученые обнаружили значительную мутацию нового коронавируса

21-04-2020, 13:55

Медикам приходится работать в памперсах и без перерывов при лечении коронавируса

21-04-2020, 10:57

Иммунолог раскрыл возможное будущее коронавируса

21-04-2020, 09:03

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ

21-04-2020, 08:29

Реаниматолог назвал симптомы, при которых срочно нужно вызывать скорую

21-04-2020, 08:27

Китайские ученые назвали период, когда заболевший коронавирусом наиболее опасен

20-04-2020, 21:51

Главный инфекционист ФМБА России рассказал о необычных проявлениях коронавируса

20-04-2020, 17:49

Медсестра рассказала о четырех смертях от коронавируса за сутки

20-04-2020, 13:58

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

20-04-2020, 13:42

Названа главная опасность непроверенной вакцины от коронавируса

20-04-2020, 12:23

Вирусолог объяснил резкий рост новых случаев коронавируса в России

20-04-2020, 10:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров