Ростовский инфекционист назвал COVID-19 совершенно новым заболеванием

Клиническая картина вируса COVID-19 очень отличается от других вирусов того же типа. О этом рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней РостГМУ, профессор Юрий Амбалов. По его мнению, это совершенно новое заболевание, поскольку такого количества тяжелых больных, которым требуется ИВЛ, никогда еще не было. Как подчеркнул профессор, новый вирус похож на испанку - грипп, вспышка которого случилась в 1918 году.

Напомним, жертвами испанского гриппа стали около 50 млн человек. Тогда для лечения применялись все те же меры, что и сейчас, – изоляторы, мытье рук и ограничение массовых мероприятий. Амбалов также отметил, что среди заболевших больше молодых, чем пожилых, хотя люди преклонного возраста переносят болезнь тяжелее, пишет Don24 .

Пенсионеры в большей степени, чем молодые люди, соблюдают режим самоизоляции, поэтому реже заражаются, и среди больных их немного, но среди тяжелых пациентов их большинство, пояснил врач. Ранее ростовские специалисты заявляли, что голуби и клещи не являются переносчиками коронавируса.