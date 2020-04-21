Вылечившаяся от коронавируса петербурженка рассказала о симптомах болезни

54-летней петербурженка, которая 22 дня лечилась в больнице Боткина 22, рассказала о симптомах коронавируса. Со слов женщины, все началось с сухого кашля и небольшой температуры. Женщина была госпитализирована вместе со своей 82-летней мамой. Пациентка не знает, где и как она заразилась. Сначала ее беспокоил сухой кашель. Потом появилась небольшая температура, которая через несколько дней поднялась до 38 градусов. Больную также беспокоила слабость, сухость во рту, потеря аппетита, потеря вкусов и запахов, одышка.

Врачи поместили женщину в реанимацию уже с пневмонией и непроходящей интенсивной головной болью, где она пробыла двое суток. Всего в больнице она провела 22 дня. Она лежала в изолированном боксе и не контактировала с другими пациентами. Сейчас ее с мамой уже выписали из больницы, назначили курс витаминов и наблюдение у пульмонолога. Женщине предстоит какое-то время на восстановление организма после заболевания. Она поделилась, что хотя у ее мамы еще была тошнота и сильная одышка, но с болезнью 82-летняя женщина справилась легче.

Петербурженка выразила благодарность сотрудникам Боткинской больницы и призвала всех соблюдать меры предосторожности.