Deusche Bank оценил шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории

Специалисты Deutsche Bank сомневаются, что коронавирус войдет в историю как виновник заболевания, которое привело к самой страшной пандемии. Аналитики уверены, что в двадцатку самых смертоносных эпидемий COVID-19 не попадет. Во время подготовки отчета экспертами были изучены 23 пандемии, каждая из которых унесла жизни не менее 100 тысяч человек.

Самой смертоносной на данный момент является пандемия чумы 1347–1351 годов. Она известна в истории как «черная смерть». Согласно подсчетам, она «выкосила» 42 процента населения земного шара - порядка 200 миллионов человек. На втором месте в импровизированном рейтинге оказалась еще одна эпидемия чумы, но в 541-542 годах. Тогда заболевание унесло жизни 60 миллионов людей - это примерно 28,5 процентов населения в мире.

Самой смертоносной болезнью современности аналитики называют СПИД. С 1981 года, когда было открыто заболевание, и по сей день оно унесло жизни 30 миллионов человек (0,57 процента населения Земли). «Испанку» (испанский грипп) специалисты назвали наиболее масштабной пандемией за последние 100 лет.Она стала причиной смерти 50 миллионов человек (2,7 населения населения мира). По последним данным, жертвами коронавируса стали 0,002 процента населения Земли (речь идет о данных со 178 тысячами умерших, сейчас жертв больше), передает РБК.

Это меньшее количество жертв, нежели у свиного гриппа в 2009-2010 годах. Тогда количество жертв достигло 203 тысяч человек.