Роскачество объяснило, как определить степень защиты маски

Сегодня, 08:31

Анна Морозова

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Роскачество объяснило, как определить степень защиты маски
Защита от коронавируса

Роскачество объяснило, чем отличаются медицинские маски разных степеней защиты. Ведомство призывает использовать маски, поскольку они могут спасти многие жизни. В Роскачестве сообщили, что современные одноразовые медицинские маски изготавливаются из трёхслойного материала «SMS» (спнбонд-мелтблаун-спанбонд). Они не пропускают через себя биологически активные жидкости, химические составы и жиры.

На упаковке или на самой маске должна указываться степень защиты. Первая степень гарантирует защиту 95%, а вторая степень - 98%. Также на упаковке могут быть обозначения FFP1, FFP2, FFP3, используемые в Европе. Маска FFP1 обладает эффективностью защиты на 80%, FFP2 - 94%, FFP3 - 99%.

В Роскачестве отметили, что строительные и другие респираторы и маски обладают защитой от пыли, стружки, цемента, пыльцы, спор плесени и других частиц. Они также содержат маркировку. Однако в таких масках о защите от инфекций говорит только маркировка FFP3. Продающиеся в интернете бытовые трикотажные и неопреновые маски от вирусов и бактерий не защищают. Кроме того, их использование может быть опасным.

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