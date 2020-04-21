В ВОЗ прогнозируют, что коронавирус надолго пришел в мир

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус провел брифинг, на котором призвал все мировые государства не терять бдительность. Многие страны находятся в начальной стадии эпидемии, и большая часть населения планеты все еще остается восприимчивой к коронавирусной инфекции. К тому же реальна опасность второй волны пандемии.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в большинстве стран Западной Европы ситуация с эпидемией уже выравнивается или даже идет на спад. В то же самое время беспокойство вызывают Африка, Центральная и Южная Америка и Восточная Европа. Здесь эпидемия до сих пор либо в начальной стадии, либо происходит возобновление случаев заражения COVID-19.

«Не совершайте ошибку, нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долгое время», - говорится в сообщении Тедроса Гебрейесуса.