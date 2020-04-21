Назван способ сдержать распространение в России коронавируса

Доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская полагает, что Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавирусом, если региональным властям удастся сдержать ситуацию с его распространением. По мнению Лебединской, только в этом случае положение улучшится.

Говоря о заразившихся на 1000 человек населения, она отметила, что в России этот показатель составляет всего 0,29, в то время как в США он равен 2,31, во Франции — 2,3, в Италии — 2,96, в Испании — 4,23. При этом эксперт подчеркнула, что в РФ особая ситуация — около 70% заболевших находятся в Москве и Московской области, и в таком случае этот показатель равен 1,46.

Как отметила Лебединская, если вспышка будет наблюдаться в субъектах, где ранее ее не было, то ситуация может выйти из-под контроля.

Москва — лидер по числу заболевших коронавирусом (29,3 тысячи). На втором месте Московская область (5,9 тысячи). Далее идут Санкт-Петербург (1,9 тысячи), Нижегородская область (860) и республика Коми (507) В топ-10 вошли Краснодарский край, Башкирия, Мурманская, Ленинградская и Тульская области.

На минувшей неделе Россия оказалась в десятке стран по количеству заболевших коронавирусом. Сейчас число заболевших в РФ составляет 57 999 человек, пишет ПРАЙМ . На девятой строчке находится Китай с 83 853 заразившимися. Далее следует Иран, где заболели 84 802 человек, на седьмом месте — Турция с 90 980 больных. А лидирует по числу заразившихся США — 788 920 человек.