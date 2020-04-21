Назван еще один способ распространения коронавируса

Вчера, 17:52

Ольга Громова

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Назван еще один способ распространения коронавируса

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ им. И.И. Мечникова Михаил Костинов во время прямого эфира URA.RU назвал еще один способ распространения коронавируса - через вентиляцию. В этом случае самоизоляция в многоквартирном доме может быть бесполезной.

«Хоть изолируйся, хоть не изолируйся, вирус передается. Спрашивают, может ли ковид распространиться через вентиляцию? Конечно, может, но это еще не доказано. Теоретически [такая возможность] сохраняется. Вирус кори передается с первого до 13-14 этажа», — приводит слова Костинова агентство.

Он добавил, что вирусные частицы способны сохраняться во всех жидкостях, которые выделяет человек, кроме мочи. То есть теоретически вирус может передаться и через сточные воды.

URA.RU отмечает, что эти сведения были подтверждены операторами горячей линии. В этой связи специалисты порекомендовали в случае, если есть подозрения, что кто-то из соседей заболел коронавирусом, провести дополнительную изоляцию вентиляции.

Ранее сообщалось, что с 23 апреля ученые из Оксфорда приступают к клиническим испытаниям вакцины на людях. До средины мая препарат будет испытан на 500 добровольцах.

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