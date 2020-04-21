В Германии и Швейцарии обнародовали результаты вскрытия болевших коронавирусом

Вчера, 17:01

Анна Морозова

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В Германии и Швейцарии обнародовали результаты вскрытия болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили первые подробности вскрытия умерших от коронавируса людей.

Изданию Suddeutsche Zeitung был предоставлен письменный отчет судмедэксперта из Гамбурга Клауса Пюшеля о вскрытии 65 умерших с коронавирусом в период с 22 марта по 11 апреля. В отчете указано, что у всех умерших были другие заболевания, в частности, гипертония, инфаркты, атеросклероз и другие сердечно-сосудистые патологии. У 46 человек были ранее перенесенные заболевания легких, у 28 - другие повреждения или трансплантаты органов, у 16 пациентов была деменция. Другие умершие болели раком, ожирением и диабетом.

По данным издания, в университетской клинике в Базеле на данный момент были проведены вскрытия 20 умерших от коронавируса людей.

"У меньшей части умерших была пневмония. Под микроскопом нами было обнаружено серьезное нарушение микроциркуляции в легких", - сообщил руководивший вскрытиями профессор Александр Цанков. «Это значит, что прекращается процесс кислородного обмена. Можно предоставить пациенту сколько угодно кислорода, но он просто-напросто не будет транспортироваться дальше», - отметил Цанков.

С его слов, этим объясняются трудности при вентиляции легких.

"Все обследованные имели повышенное артериальное давление. Многие пациенты страдали ожирением. Треть больных страдала диабетом", - подтвердил профессор результаты исследований Гамбурга.

Ранее Институт Роберта Коха в Германии рекомендовал сократить до необходимого минимума число вскрытий умерших от коронавируса, чтобы избежать риска заражения медицинского персонала. Но институт пересмотрел данную рекомендацию.

"Как раз при встрече с новым заболеванием проводить вскрытия очень важно", - заявил вице-президент Института Роберта Коха Ларс Шааде. 

Он утверждает, что так можно получить знания о новой инфекции.

«Так, выяснилось, что вирусом могут поражаться и другие органы, кроме легких. До проведения вскрытий мы об этом не знали», - сообщил Шааде.
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