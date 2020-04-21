В Германии и Швейцарии обнародовали результаты вскрытия болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили первые подробности вскрытия умерших от коронавируса людей.
Изданию Suddeutsche Zeitung был предоставлен письменный отчет судмедэксперта из Гамбурга Клауса Пюшеля о вскрытии 65 умерших с коронавирусом в период с 22 марта по 11 апреля. В отчете указано, что у всех умерших были другие заболевания, в частности, гипертония, инфаркты, атеросклероз и другие сердечно-сосудистые патологии. У 46 человек были ранее перенесенные заболевания легких, у 28 - другие повреждения или трансплантаты органов, у 16 пациентов была деменция. Другие умершие болели раком, ожирением и диабетом.
По данным издания, в университетской клинике в Базеле на данный момент были проведены вскрытия 20 умерших от коронавируса людей.
С его слов, этим объясняются трудности при вентиляции легких.
Ранее Институт Роберта Коха в Германии рекомендовал сократить до необходимого минимума число вскрытий умерших от коронавируса, чтобы избежать риска заражения медицинского персонала. Но институт пересмотрел данную рекомендацию.
Он утверждает, что так можно получить знания о новой инфекции.
Комментировать