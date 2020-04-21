ВОЗ заявил о ранней стадии пандемии коронавируса в мире

Вчера, 16:40

Ольга Громова

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ВОЗ заявил о ранней стадии пандемии коронавируса в мире

Мир пока находится на ранней стадии пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Другие стадии еще впереди. и сколько они будут длиться - неизвестно. Об этом во время своего интервью агентству ТАСС заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что ход пандемии во многом будет зависеть от действий властей стран. Вуйнович объяснила: пока у людей не выработался коллективный иммунитет и не появилась вакцина, главенствующую роль могут сыграть ограничительные меры. Поэтому предсказать, как будет развиваться пандемия, не получится.

Ко всему по мере распространения нового коронавируса сам он меняется, а в разных регионах присутствуют разные варианты — клайды.

Вуйнович добавила, что с учетом ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, летний отдых в других странах людям лучше все же не планировать.

Ранее Вуйнович обозначила примерные сроки новой вакцины. По ее мнению, на это потребуется примерно 12-18 месяцев, не менее.

Напомним, по состоянию на 22 апреля в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 2,5 миллиона человек. Умерли более 177 тысяч человек, вылечились свыше 687 тысяч. 

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