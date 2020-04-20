Петербургские врачи рассказали о симптомах легкого и тяжелого коронавируса

Коронавирус может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Немало людей болеют коронавирусом, даже не подозревая об этом. Врачи опубликовали сборник о коронавирусе, в котором рассказали, как может начинаться заболевание и объяснили,чем отличаются разные формы болезни по степеням тяжести. Данный документ был составлен под руководством директора НМИЦ им. Алмазова, академика Евгения Шляхто.

Медики отметили, что при коронавирусе не обязательно должна быть повышенная температура тела. Симптомами заболевания могут быть миалгия, спутанность сознания, головная боль и даже кровохарканье. Вместе с тем повышенная температура тела является самым частым симптомом, который наблюдается у 90% больных. У 80% пациентов встречается кашель сухой или с небольшим количеством мокроты. У 55% больных развивается одышка. Возможно появление таких симптомов, как диарея, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение.