В ВОЗ сообщили об особенностях регистрации смерти от COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о том, как ведется подсчет умерших от коронавируса. Как отметила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, смертность от COVID-19 фиксируется в том случае, если скончавшийся был болен коронавирусом. При этом не учитывается, были ли у пациента другие заболевания. Если у него диагностирован коронавирус, то смерть указывается от него. Смерть считается вызванной коронавирусом даже в том случае, если человек скончался от сопутствующих заболеваний.

По словам Вуйнович, особенности подсчета обусловлены как прямыми случаями смерти от коронавируса, так и случаями летального исхода от других недугов. Вуйнович пообещала, что этот вопрос будет исследоваться после окончания пандемии. Помимо прочего, в России отдельно ведется статистика и по смертности от внебольничной пневмонии. Вуйнович рассказала, что люди с пневмонией быстро обращаются за помощью, поэтому зарегистрировано не так много смертей от нее, что оказывает существенное влияние на общий показатель смертности от коронавируса.

Вместе с тем Вуйнович сказала, что в России один из самых низких уровней смертности в мире. По ее мнению, это объясняется тем, что эпидемия началась в разное время в разных регионах, что влияет на число зараженных и на смертность. Россия находится на 10-м месте в мире по числу зараженных с показателем 57 999 случаев, пишет Аргументы недели .

Ранее представитель ВОЗ рассказала, что для борьбы с коронавирусом в стране необходимо не допускать резкого ослабления карантинных мер, соблюдать режим самоизоляции, тестировать и отслеживать каждый новый случай заражения.