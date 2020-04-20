В Брянской области во всех домах-интернатах ввели карантин

В интернате для пожилых людей в городе Сельцо (Брянская область) обнаружен очаг коронавирусной инфекции. Из-за этого на карантин были закрыты все 20 домов-интернатов.

Сообщается, что, по данным на 21 апреля, в городе выявили 58 заразившихся коронавирусом. Всего в регионе инфицировано 350 человек.

Между тем в областном департаменте здравоохранения заявили, что инфекцию в учреждение занес сотрудник, контактировавший с зараженным коронавирусом. При этом у него самого не было симптомов заболевания.

Как пояснили в региональном оперативном штабе, тех сотрудников, деятельность которых необходима для работы учреждения, переведут на работу посменно, а остальные будут отправлены на самоизляцию. Для работающих организуют проживание вне семей. Для дополнительных выплат сотрудникам интернатов из регионального бюджета уже выделили средства, пишет Городской телеканал .

Ранее стало известно о решении переоборудовать 16 больниц в Брянской области под прием пациентов с коронавирусом. В медчуреждениях установят новые кислородопроводы, перегородки для шлюзов и другое оборудование.

Подчеркнем, что в регионе функционируют 20 домов-интернатов, из них 4 учреждения общего типа, 8 психоневрологических интернатов, 1 детский дом для умственно отсталых детей и 7 интернатов малой вместимости.