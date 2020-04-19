Глава ВОЗ предсказал серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения заявила о серьезном ухудшении ситуации с COVID-19. По мнению главы организации Тедроса Гебреисуса, смягчать карантинные меры, в данном положении, будет крайне не разумно.

«Поверьте, худшее еще впереди», — передает слова главы ВОЗ The Politico.

Также он подчеркнул, что человечеству под силу предотвратить кризис, но для этого необходимо наличие информации о вирусе. Но в некоторых странах (США, Италия, Испания, Германия и Австрия) все же приступили к ослаблению карантинных ограничений, связанных с пандемией на COVID-19. Об этом сообщает информационный источник RT.