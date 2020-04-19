У людей с ВИЧ нашли преимущество во время пандемии коронавируса

В Роспотребнадзоре объяснили, почему ВИЧ-инфицированные имеют больше шансов не заболеть коронавирусом. Глава центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что у людей с ВИЧ могут быть преимущества во время пандемии коронавируса. Это объясняется тем, что на ранней стадии заболевания в организме человека активизируется иммунитет. Иммунной системой вырабатывается большое количество антител к разным вирусам.

Специалист по ВИЧ-инфекции отметил, что первые 5-10 лет после инфицирования ВИЧ, иммунная система находится в активном состоянии. Потом происходит истощение. Поэтому люди, которые недавно заразились ВИЧ, обладают большой степенью защиты от COVID-19. В их организме синтезируется большое количество иммуноглобулинов и антител.

При этом, Покровский отмечает, что это лишь одна из теорий, поскольку исследований о взаимосвязи ВИЧ и коронавируса не проводилось. Он также отметил, что в применении препаратов от ВИЧ в качестве профилактики коронавируса нет смысла, потому что эффективность их против COVID-19 не доказана.