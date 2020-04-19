Ученые обнаружили значительную мутацию нового коронавируса

Сегодня, 13:55

Александр Зуев

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Ученые обнаружили значительную мутацию нового коронавируса
COVID -19

Ученые из Тайваня и Австралии обнаружили значительную мутацию вируса SARS-CoV-2. Исследователи изучили генетическую структуру 106 образцов возбудителя инфекции из базы данных с информацией полногеномных записей. Данные охватывали 54 записи из США, 35 из Китая, три из Испании, две из Бразилии и по одной из Австралии, Финляндии, Индии, Италии, Непала, Южной Кореи и Швеции.

Ученые выявили мутацию в образце, взятом у пациента в Индии еще в январе. Они сделали вывод: эти изменения снизили способность патогена связываться с рецептором на клетках человека, называемым ACE2. Наряду с этим ученые сравнили информацию о вирусе с 39 последовательностями генома коронавируса SARS, вызвавшем в 2002-2003 годах вспышку атипичной пневмонии. Результаты исследования показали, что геном вируса SARS-CoV-2 устойчивее и менее подвержен мутациям, чем вирус SARS. Коронавирус более стабилен, чем вирусы, вызывающие ОРВИ.

Как отмечают авторы исследования, этот факт обнадеживает: вакцина от COVID-19 может быть эффективной, хотя, если мутации коронавируса будут продолжаться, то это может осложнить работу над вакциной, пишет РИА Новости.

Ученые также отмечают, что мутация вируса менее опасна, и гены, кодирующие белок шипа вируса и позволяющие ему прикрепляться к здоровым клеткам, остались прежними. А эти белки являются мишенями для многих вакцин, над созданием которых сейчас работают ученые.

Отметим, что SARS-CoV-2 относится к группе РНК-вирусов, для которых характерны высокие темпы мутаций.

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