Медикам приходится работать в памперсах и без перерывов при лечении коронавируса

Сегодня, 10:57

Александр Зуев

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Медикам приходится работать в памперсах и без перерывов при лечении коронавируса
Эпидемия коронавируса

Российским врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом, приходится работать в тяжелых условиях. Об этом рассказал академик РАМН, заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко. Как он сообщает, медики трудятся по 12 часов без перерывов и поэтому вынуждены носить памперсы.

«Ни попить, ни поесть. Это адский труд», — сказал академик.

Он также отметил, что сам не лечит больных из-за преклонного возраста, но общается с коллегами, которые и рассказали о тяжелой ситуации. Наряду с этим Карабиненко заявил, что карантинные меры правильные, пишет Национальная служба новостей.

Ранее ведущий пульмонолог России Александр Чучалин отметил, что для противодействия инфекции медработникам необходимо работать в благоприятных условиях. Как он подчеркнул, медиков следует обеспечить средствами защиты и лекарствами. По последним данным, в России выявили уже 47?121 случай заболевания, выздоровели 3446 пациентов, скончались 405.

Стоит сказать, что в России могут продлить режим самоизоляции на майские праздники. Правительство рассматривает различные варианты развития событий: скорее всего, самоизоляция будет продлена до 11 мая, нерабочими будут объявлены дни между праздниками – 6,7,8 мая. Есть и другой вариант развития событий: самоизоляция продлится до середины мая, но если коронавирус продолжит распространение, то карантинные меры продлятся до лета.

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