Иммунолог раскрыл возможное будущее коронавируса

Полное излечение человека от коронавирусной инфекции возможно, но что происходит с коронавирусом после победы организма над симптомами - это загадка, которую разгадать еще предстоит. Об этом в интервью радио Sputnik поведал врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.
С каждым новым днем в России все больше граждан, которые справились с новым заболеванием. Плазму их крови постепенно начинают использовать для лечения новых зараженных. Но вот остается ли в теле инфицированного человека COVID-19 надо узнать.
Обычно для контрольных проверок берется анализ из носоглотки и когда лаборатория дважды показывает, что там чисто, человек считается полностью выздоровевшим. Прокопенко допускает, что коронавирус же может остаться в организме - в легких или других органах, как это часто происходит с другими вирусами. Так ли это на самом деле сегодня медицина ответить не может.
Специалист обрисовал возможное будущее коронавируса COVID-19.
Ранее ученые из США и Китая пришли к выводу, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы, в том числе печень, почки, сердце, эндокринную и кровеносную систему. А последствия болезни, по мнению исследователей, могут проявляться еще в течение 15 лет после выздоровления.
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