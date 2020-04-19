Иммунолог раскрыл возможное будущее коронавируса

Сегодня, 09:03

Ольга Громова

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Иммунолог раскрыл возможное будущее коронавируса
Эпидемия коронавируса

Полное излечение человека от коронавирусной инфекции возможно, но что происходит с коронавирусом после победы организма над симптомами - это загадка, которую разгадать еще предстоит. Об этом в интервью радио Sputnik поведал врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.

С каждым новым днем в России все больше граждан, которые справились с новым заболеванием. Плазму их крови постепенно начинают использовать для лечения новых зараженных. Но вот остается ли в теле инфицированного человека COVID-19 надо узнать.

Обычно для контрольных проверок берется анализ из носоглотки и когда лаборатория дважды показывает, что там чисто, человек считается полностью выздоровевшим. Прокопенко допускает, что коронавирус же может остаться в организме - в легких или других органах, как это часто происходит с другими вирусами. Так ли это на самом деле сегодня медицина ответить не может.

«Ответим мы на него (на этот вопрос., - ред.) не раньше, чем через полгода-год», — пояснил иммунолог.

Специалист обрисовал возможное будущее коронавируса COVID-19.

«Эти вирусы могут иметь несколько форм сожительства с организмом человека. Они могут стать вирусами, которые живут в организме и не приносят болезни, как многие другие вирусы, которые вызывают ОРВИ. Станет ли этот вирус одним из сожителей человека или он полностью уходит из организма, а при каждом новом попадании вызывает болезни — это вопросы, которые стоят перед современной наукой вирусологии и иммунологии. Они будут обсуждаться, и мы должны на них ответить», - подытожил Прокопенко.

Ранее ученые из США и Китая пришли к выводу, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы, в том числе печень, почки, сердце, эндокринную и кровеносную систему. А последствия болезни, по мнению исследователей, могут проявляться еще в течение 15 лет после выздоровления.

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