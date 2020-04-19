В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ

Мелита Вуйнович, которая представляет в России Всемирную организацию здравоохранения, уверена: в стране уровень смертности от пандемии можно назвать низким. Однако за прошедшую неделю общее количество заболевших в России увеличилось. По словам Мелиты Вуйнович, как правило, это единичные прецеденты, но в целом это значит, что гораздо большая часть населения РФ рискует заразиться.

Цифры и факты: в России на сегодняшний день больше 47 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 405 больных скончались и около 3 500 выздоровели. По актуальным данным ВОЗ, по всему миру уже насчитывается порядка 2,24 миллиона зараженных, из них скончались 152 тысячи людей.