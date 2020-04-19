Реаниматолог назвал симптомы, при которых срочно нужно вызывать скорую

Врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин назвал симптомы, при которых срочно нужно вызывать скорую помощь. Этой информацией он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва». Бородкин отметил, что если у человека резко поднимается температура выше 38 градусов, першит в горле, есть кашель и нехватка воздуха — это серьезные причины, чтобы срочно вызвать доктора. Вот как он сам комментирует:

«Если у вас есть поражение — вы не сможете вздохнуть полной грудью, вы начнете закашливаться, у вас начнется головокружение. В этом случае нельзя терять время и необходимо вызвать бригаду скорой помощи».

Также доктор поделился, как можно проверить, поражены легкие или нет, в домашних условиях. Необходимо сделать глубокий вдох и задержать его на 10-15 секунд: если человеку становится тяжело, он закашливается и начинается головокружение — легкие поражены.

«Если человек выдыхает и спокойно дышит, значит, в принципе, все нормально», — фиксирует доктор.