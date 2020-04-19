Реаниматолог назвал симптомы, при которых срочно нужно вызывать скорую

Врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин назвал симптомы, при которых срочно нужно вызывать скорую помощь. Этой информацией он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва». Бородкин отметил, что если у человека резко поднимается температура выше 38 градусов, першит в горле, есть кашель и нехватка воздуха — это серьезные причины, чтобы срочно вызвать доктора. Вот как он сам комментирует:
Также доктор поделился, как можно проверить, поражены легкие или нет, в домашних условиях. Необходимо сделать глубокий вдох и задержать его на 10-15 секунд: если человеку становится тяжело, он закашливается и начинается головокружение — легкие поражены.
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