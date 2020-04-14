Китайские ученые назвали период, когда заболевший коронавирусом наиболее опасен

В 44 процентах случаев заражения коронавирус передавался от одного человека к другому тогда, когда симптомы еще даже не успели проявиться. Об этом ученые из Китая пишут в статье, которая появилась на страницах журнала Nature Medicine. Отмечается, что пик заразности человека приходится на период за 1-2 дня до появления симптоматики.

Ученые брали мазки у 94 пациентов больных коронавирусом, госпитализированных в Восьмую народную больницу Гуанчжоу в Китае в период с 21 января по 14 февраля 2020 года. Всего ими было взято для анализа 414 мазков. Самое большое количество вирусных частиц было обнаружено в первый день появления симптоматики, а потом постепенно их количество начинало снижаться, передает РИА Новости.

На основании этого исследователи пришли к определенным выводам. В частности, они уверены, что вирус наиболее опасен сразу же после проникновения в организм. Он начинает стремительно размножаться еще до появления иммунного ответа.

Контагиозность возникает за 2-3 дня до появления первых симптомов и достигает пика за 0,7 дня до момента, когда у заразившегося начинаются первые проявления заболевания. Ученые убеждены, что их открытие указывает на необходимость проведения массового тестирования на коронавирусное заражение.

Аналогичные выводы ранее сделали ученые из Германии. Они высчитали, что через десять дней после проникновения вируса в организм число патогенов начинает резко снижаться. Но они также узнали, что когда появляются первые симптомы, коронавирус в этот момент уже в легких человека.

Оба исследования продемонстрировали, что пробы из носа и горла пациентов содержали вирусных частиц примерно в 1000 раз больше, чем у пациентов с ОРВИ. Этим и объясняется, почему новый коронавирус такой заразный.

Пока не появилось лекарство и вакцина от нового коронавируса, исследователи всех стран призывают людей соблюдать меры предосторожности, чаще мыть руки, придерживаться социальной дистанции. Лучшее сейчас, что может сделать каждый человек, - оставаться дома.