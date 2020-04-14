Главный инфекционист ФМБА России рассказал о необычных проявлениях коронавируса

Заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которое вышло на канале Россия-1, рассказал о необычных проявлениях коронавируса, передает РИА Новости.
Он отметил, что, несмотря на большое количество зараженных коронавирусом, далеко не у всех болезнь протекает по одинаковой схеме. Действительно, есть некоторые общие симптомы, но они не обязательно проявляются.
Эксперт также отметил, что при коронавирусной инфекции воспаление легких может быть не видно на рентгеновском снимке. И для врачей это совершенно новое явление.
В России уже зафиксировано свыше 47 тыс. случаев заражения коронавирусом. Чтобы сдержать резкий рост нового числа заражений, власти ввели режим самоизоляции, ограничив передвижение людей и рекомендовав не выходить на улицу без особой потребности. Также рекомендуется в общественных местах соблюдать дистанцию минимум в 2 метра, носить маску и печатки, либо регулярно дезинфицировать руки.
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