Главный инфекционист ФМБА России рассказал о необычных проявлениях коронавируса

Сегодня, 17:49

Анна Лисова

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Главный инфекционист ФМБА России рассказал о необычных проявлениях коронавируса

Заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которое вышло на канале Россия-1, рассказал о необычных проявлениях коронавируса, передает РИА Новости

Он отметил, что, несмотря на большое количество зараженных коронавирусом, далеко не у всех болезнь протекает по одинаковой схеме. Действительно, есть некоторые общие симптомы, но они не обязательно проявляются. 

«Он не следует почему-то канонам классической эпидемиологии, классического патогенеза ОРВИ. Совершенно не понятно несоответствие изменений легких и самочувствия больного. Судя по картине КТ, такой больной должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо. До поры до времени. Потом идет обвал катастрофический», — сказал Никифоров.

Эксперт также отметил, что при коронавирусной инфекции воспаление легких может быть не видно на рентгеновском снимке. И для врачей это совершенно новое явление. 

«Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное — все страшно», — подчеркнул Никифоров.

В России уже зафиксировано свыше 47 тыс. случаев заражения коронавирусом. Чтобы сдержать резкий рост нового числа заражений, власти ввели режим самоизоляции, ограничив передвижение людей и рекомендовав не выходить на улицу без особой потребности. Также рекомендуется в общественных местах соблюдать дистанцию минимум в 2 метра, носить маску и печатки, либо регулярно дезинфицировать руки. 

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