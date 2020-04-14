Медсестра рассказала о четырех смертях от коронавируса за сутки

Джемма Луис, медсестра одной из больниц Великобритании, стала свиделем того, как за одни сутки погибли четыре пациента с COVID-19. Об этом она сообщила на своей страничке в соцсети Facebook.

«Так получилось, что именно сегодня я держала за руки четырех пациентов, которые потом скончались из-за коронавируса. Один из них находился в 40-летнем возрасте. Это ужасно — видеть, как человек умирает и не иметь возможности ему помочь», — рассказала Джемма.

Далее, она справедливо возмущалась, почему люди так халатно относятся к рекомендациям врачей, не могут отсидеться дома, в полном комфорте и безопасности. Весь медперсонал каждый день рискует своим здоровьем, у них нет возможности побыть дома. Больные даже не могут попрощаться со своими семьями, дабы никого не подвергнуть риску.

Данный пост собрал около 96 тысяч лайков и 42 тысячи комментариев. Джемма и не ожидала такой бурной реакции. Она поблагодарила своих подписчиков за поддержку и понимание.