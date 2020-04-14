Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил эффективность мер против распространения коронавируса, предпринятых в Москве, в том числе по самоизоляции.

«Мы видим, что меры, которые принимаются, по разобщению, самоизоляции, эффективны. В Москве мы видим, что интенсивность распространения процесса идет очень гладко, и, что очень важно, процесс поступления тяжёлых больных приостановлен», - заявил Мурашко в интервью ВГТРК в понедельник, 20 апреля.

Глава Минздрава особо подчеркнул, что у пациентов, своевременно обратившихся за медпомощью, прогноз на выздоровление куда лучше, чем у тех, которые лечатся самостоятельно и ждут, что завтра их самочувствие улучшится, отмечает Интерфакс.

Мурашко добавил, что особенность коронавирусного заболевания в том, что его течение резко ускоряется. Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА РФ, врач-инфекционист Владимир Никифоров поведал о странностях коронавируса. Он обратил внимание на то, что многие зараженные чувствуют себя нормально, хотя если бы им сделали компьютерную томографию, то стало бы понятно, что таким пациентам необходимо срочно в реанимацию. При этом нормальное самочувствие у пациентов заканчивается резко, а потом следует «катастрофический обвал».