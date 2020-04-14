Названа главная опасность непроверенной вакцины от коронавируса

Сегодня, 12:23

Анна Лисова

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Названа главная опасность непроверенной вакцины от коронавируса
Разработка вакцины против коронавируса

Слишком быстро созданная вакцина от коронавируса может быть опасной, считает профессор Тель-Авивского университета и основатель Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича Иегуда Шенфельд, пишет газета «Известия».

Он отметил, что опасность вакцины, которую создают слишком быстро, в том, что она не проходит всех необходимых этапов тестирования. Если средство недостаточно проверено, то может оказаться, что не все его побочные проявления выявлены. И некоторые из них могут быть даже опаснее болезни, от которой вакцина должна защищать.

«Непроверенное средство может спровоцировать возникновения аутоиммунного заболевания. В большей степени это касается всех тех людей, у которых есть генетическая предрасположенность», — предупредил профессор.

Он отметил, что качественная вакцина работает на иммуногенном белке самого вируса. Такой белок вводится в организм, и он провоцирует реакцию организма. Реагируя на белок, организм создает специальные антитела, которые защищают его в последствии уже от заражения вирусом.

Но не исключена возможность того, что вакцина, созданная слишком быстро, может спровоцировать состояние, когда организм начинает атаковать собственные клетки, то есть, развивается аутоиммунное заболевание. Поэтому крайне важно для вакцинации использовать вакцины, которые прошли все этапы проверки.

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